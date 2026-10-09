VIDEO | Spari a New York, Mamdani contro l’Ice: “Via dalla città, la rendono insicura”

ROMA – Un uomo originario della Repubblica Dominicana è stato ferito da colpi d’arma da fuoco esplosi da agenti dell’Ice durante un’operazione di controllo nel quartiere del Bronx, a New York.

Si è trattato, secondo l’emittente Cnn, della prima sparatoria che coinvolge agenti dell’agenzia federale in città dall’avvio della stretta sull’immigrazione voluta dal presidente Donald Trump.

Stando alle ricostruzioni disponibili, l’episodio è avvenuto ieri pomeriggio nel quartiere di Marble Hill: un agente ha esploso un colpo contro l’automobile dell’uomo, mentre sul sedile posteriore si trovava suo figlio, un bambino di cinque anni.

Secondo la Cnn, l’uomo è stato ferito in modo non grave e il bambino è rimasto illeso.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di New York, Zohran Mamdani, esprimendo indignazione per l’accaduto e riferendo di aver parlato al riguardo anche con Trump. “Stasera sono arrabbiato, perché l’Ice ha sparato a un cittadino di New York“, ha scritto Mamdani sul social X. “Gli hanno sparato mentre il suo bambino di cinque anni era in auto”. E ancora: “L’Ice rende questa città meno sicura: li vogliamo fuori, subito”.