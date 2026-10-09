venerdì 9 Ottobre 2026

L’oroscopo di venerdì 9 ottobre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 9-10-2026 ore 7:40Ultimo aggiornamento: 9-10-2026 ore 7:40

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Dai spazio alle persone che ti interessano. Dimentica il passato e chi lo rappresenta…

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Qualcuno sarà chiamato a fare cose nuove. Chi ha vissuto una crisi in amore, tenterà un recupero.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Attenzione a tutti i problemi finanziari. Cerca di evitare complicazioni. Vorresti cambiare vita ma attenzione alle persone false.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Sfrutta conoscenze e amicizie per cambiare le cose nel lavoro. Con un ex possono esserci problemi di soldi, se ci sono questioni legali puoi vincere, soluzioni in arrivo per te.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Netta sensazione di vivere una condizione migliore. Chi ha concretezza nei propri propositi e sa di valere, sia nell’amore e nel lavoro otterrà moltissimo, ma ci vuole pazienza, tutto è in revisione.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Stato di agitazione positiva che coinvolge tutta la tua vita. Non escludo una buona novità nel lavoro.


Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Le relazioni sentimentali possono essere vivaci. È tempo di farti valere nell’ambito del lavoro, se vuoi fare una proposta, muoviti subito.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Giornate di lotta nel lavoro, hai a che fare con persone che non tolleri ma che per ora devi frequentare, stomaco delicato. Se pensi che qualcuno non ti abbia considerato come avrebbe dovuto, allora è importante reagire.



Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Attenzione a quello che ti dice un amico, possono essere informazioni interessanti. In amore cerca di essere più tollerante. I progetti di lavoro sono spinti bene, potresti ricevere un’offerta entro pochi giorni, novità.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Per quanto riguarda il lavoro vanno riconfermate alcune questioni importanti. Nuovi amori passionali, ma forse sei tu ad essere troppo esigente, non arriva tutto subito! Dai tempo al tempo e non stancarti.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Oggi sembra che nessuno riesce a darti serenità. Se sei pieno di cose da fare devi ottimizzare la giornata per evitare di arrivare a questa sera del tutto esausto o nervoso.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Non devi sottovalutare una nuova storia d’amore, una persona Toro o Vergine può esserti vicina in un progetto importante. La giornata di oggi permette un buon recupero e la possibilità di essere circondati da amici veri.













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