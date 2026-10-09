L’oroscopo di venerdì 9 ottobre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Dai spazio alle persone che ti interessano. Dimentica il passato e chi lo rappresenta…
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Qualcuno sarà chiamato a fare cose nuove. Chi ha vissuto una crisi in amore, tenterà un recupero.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Attenzione a tutti i problemi finanziari. Cerca di evitare complicazioni. Vorresti cambiare vita ma attenzione alle persone false.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Sfrutta conoscenze e amicizie per cambiare le cose nel lavoro. Con un ex possono esserci problemi di soldi, se ci sono questioni legali puoi vincere, soluzioni in arrivo per te.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Netta sensazione di vivere una condizione migliore. Chi ha concretezza nei propri propositi e sa di valere, sia nell’amore e nel lavoro otterrà moltissimo, ma ci vuole pazienza, tutto è in revisione.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Stato di agitazione positiva che coinvolge tutta la tua vita. Non escludo una buona novità nel lavoro.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Le relazioni sentimentali possono essere vivaci. È tempo di farti valere nell’ambito del lavoro, se vuoi fare una proposta, muoviti subito.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Giornate di lotta nel lavoro, hai a che fare con persone che non tolleri ma che per ora devi frequentare, stomaco delicato. Se pensi che qualcuno non ti abbia considerato come avrebbe dovuto, allora è importante reagire.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Attenzione a quello che ti dice un amico, possono essere informazioni interessanti. In amore cerca di essere più tollerante. I progetti di lavoro sono spinti bene, potresti ricevere un’offerta entro pochi giorni, novità.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Per quanto riguarda il lavoro vanno riconfermate alcune questioni importanti. Nuovi amori passionali, ma forse sei tu ad essere troppo esigente, non arriva tutto subito! Dai tempo al tempo e non stancarti.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Oggi sembra che nessuno riesce a darti serenità. Se sei pieno di cose da fare devi ottimizzare la giornata per evitare di arrivare a questa sera del tutto esausto o nervoso.