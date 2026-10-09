venerdì 9 Ottobre 2026

Roma est, è di nuovo terrore: 8 ordigni in 45 giorni, devastata concessionaria a Centocelle nella notte

L'attività commerciale era già stata teatro di un’esplosione nel novembre dello scorso anno

Data pubblicazione: 9-10-2026 ore 7:31Ultimo aggiornamento: 9-10-2026 ore 8:13

di Carlotta Di Santo e Adriano Gasperetti

ROMA – Boato nella notte a Roma, a Centocelle. Un ordigno è esploso in via dei Platani, davanti alla concessionaria di auto Gold Car. L’esplosione ha scagliato frammenti di travertino a decine di metri, danneggiando gravemente diverse auto in sosta. Devastati anche gli interni della concessionaria, dove una vettura in esposizione è stata distrutta dall’onda d’urto. Gravi danni anche al rivestimento esterno dell’edificio.

Si tratta del secondo episodio che colpisce l’attività commerciale, già teatro di un’esplosione nel novembre dello scorso anno. La deflagrazione, come riportano alcuni post dei residenti sui social, è stata avvertita da numerosi abitanti della zona: nei palazzi vicini i vetri delle finestre hanno tremato per la violenza dell’onda d’urto.

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Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Indaga la Squadra Mobile di Roma, coordinata dalla Procura, che ha acquisito le immagini delle telecamere della zona per ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili. L’episodio si aggiunge alla serie di attacchi con esplosivi registrati negli ultimi 45 giorni nel quadrante est della Capitale, dove si contano otto episodi. Restano da chiarire la dinamica dell’accaduto e il possibile movente dell’attentato. Sono attesi accertamenti per verificare eventuali collegamenti con i precedenti episodi.

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