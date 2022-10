A Los Angeles si apre il nuovo processo per Harvey Weinstein

ROMA – A cinque anni dalle accuse, che hanno posto fine alla sua carriera nel cinema, Harvey Weinstein sarà processato domani a Los Angeles per una serie di presunte aggressioni sessuali, che coinvolgono cinque donne. Per l’ex boss della ‘Miramax’ si tratta del secondo processo, dopo quello a New York nel 2020 che lo ha condannato a 23 anni. Lo scorso anno le autorità hanno estradato il produttore di ‘Pulp Fiction’ in California per rispondere ad altre 11 accuse di aggressione sessuale.

Con tutta probabilità Weinstein è destinato a trascorrere il resto della sua vita in prigione e Jamie White – un avvocato che ha rappresentato le vittime di Larry Nassar, il medico della nazionale statunitense di ginnastica condannato per molestie – ha sottolineato come sia importante che tutte le vittime ricevano giustizia. “Non c’è limite al numero di processi per lo stesso imputato: l’obiettivo è ottenere giustizia per tutte”, ha detto l’avvocatessa Gloria Allred, a Variety, che da sempre si batte per i diritti della donne. Il processo di Weinstein a Los Angeles si svolge mezzo decennio dopo le prime notizie sulle accuse contro di lui a cui è seguita la nascita del #MeToo: le donne di tutto il mondo – come le attrici Ashley Judd e Asia Argento – si sono fatte avanti per raccontare gli abusi subiti da uomini potenti.

