La ricercatrice Soucek: in Spagna finito lo studio I della proteina anti-cancro Omomyc, abbiamo la dose efficace

ROMA- “Fin dall’università lavoro a questa proteina e finalmente nel 2021 è arrivata ai pazienti. Adesso abbiamo finito la fase I del saggio clinico, è quella fase in cui il farmaco viene testato per la sua sicurezza. La cosa meravigliosa è che abbiamo identificato la dose efficace, il farmaco è assolutamente sicuro e i risultati saranno annunciati alla fine del mese a Barcellona in una conferenza internazionale, siamo tutti molto emozionati”. Laura Soucek, giovane ricercatrice italiana, originaria di Velletri, alla serata promossa dall’Andos Velletri per la prevenzione e in memoria di Romina Trenta, assessora e già presidente del consiglio comunale della cittadina, scomparsa il 2 gennaio 2022 per un cancro a soli 46 anni, intervistata dalla Dire, dà un annuncio che suona come una rivoluzione. La proteina da lei scoperta nel 2013, Omomyc, può cambiare radicalmente la cura del cancro offrendo ai pazienti una terapia che non ha più la tossicità dei cocktail attualmente in uso per i pazienti oncologici.

“Per il momento questa prima fase è stata fatta solo in Spagna, ma abbiamo già chiesto i permessi per estendere i saggi clinici in altri Paesi. Stiamo cercando fondi per andare avanti”, ha spiegato la ricercatrice.



La serata ha visto alternarsi sul palco musica, artisti, prima The Music Freaks poi l’Orchestra del Paese immobile, autorità e gli autori del libro dedicato alla memoria di Romina Trenta “Con le braccia larghe” (Sintagma edizioni) presentato da Vladimir Martelli, compagno di una vita, e l’amica Raffaella Ferraco. Il ricavato delle vendite andrà all’AIL.

Ha parlato di ricerca e prevenzione il presidente del consiglio comunale di Velletri che ha ricordato anche l’intitolazione dell’Auditorium alla memoria di Romina Trenta: “La salute si base sulla prevenzione che è ricerca soprattutto e in Italia si è fatta poco”, ha stigmatizzato Sergio Andreozzi.

Emozione della presidente di Andos Velletri, Ombretta Colonnelli, ispiratrice del libro che racconta la vita pubblica e l’impegno personale dell’amica Romina Trenta: “Auguri lassù”, le ha detto guardando in alto per il giorno che sarebbe stato del suo compleanno.

