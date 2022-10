Amici, Arisa non sa qual è la commissione interna: sui social esplode l’ironia

ROMA – Nuovo appuntamento oggi pomeriggio con la scuola di Amici di Maria De Filippi, con ospite e giudice delle cover Giorgia. Al centro della puntata però non sono state tanto le esibizioni dei ragazzi quanto la gaffe di Arisa, che ha generato l’ironia dei social. L’occasione è in realtà un momento molto serio, quello in cui Maria De Filippi mostra un filmato in cui si vedono i cantanti della scuola (Cricca, Wax, Tommi Dali, NDG, Federica, Niveo, Piccolo G, Andre, Aaron) saltare una videolezione e fare ritardo ad un’altra. Scatta quindi il secondo provvedimento disciplinare per gli allievi: chi si classificherà negli ultimi due posti nella gara cover dovrà affrontare una sfida. “Al terzo provvedimento, per i miei scatta la sospensione della maglia”, dichiara perentoria Lorella Cuccarini. “Dovete imparare prima di tutto la disciplina se volete essere dei professionisti– rincara Rudy Zerbi che chiede che a giudicare i due ragazzi che andranno in sfida sia una commissione esterna, per non favorire nessuno dei suoi allievi.

Questo momento altissimo di sconnessione di Arisa#Amici22pic.twitter.com/qNIdm7uDYl — ѕαяα | Ya pihi irakema 🌼 (@Arassck) October 9, 2022

LA GAFFE DI ARISA

Arisa prende le distanze: “Io non sono d’accordo, anche a me capita di non svegliarmi la mattina. Non posso fa la bacchettona se io per prima sono peggio di loro”. Ne nasce una discussione con Zerbi alla fine della quale Arisa chiede che i ragazzi vengano giudicati da una commissione interna, senza capire che si tratta di Zerbi e Cuccarini. Chiede quindi un chiarimento a Maria e compreso l’errore cambia idea: “Allora voglio la commissione esterna!”.

#Amici22



ARISA COMPLETAMENTE SCONNESSA CHE SI RICORDA DOPO DUE ORE CHE LA COMMISSIONE INTERNA SOLO RUDY E LORELLA



MORENDOOO pic.twitter.com/Nn8zMRcI2F — Alice (@alicepelliciari) October 9, 2022

arisa appena si rende conto che senza la commissione esterna sono rudy e lorella a giudicare le sfide: #AMICI22 pic.twitter.com/NaBIdBQRvF — 𝕛𝕒𝕛𝕒; 💔 (@jjas_d) October 9, 2022

