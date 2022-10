Casillas gay? Cancella il tweet e si scusa: “Profilo hackerato”

ROMA – Il suicidio social di Iker Casillas è compiuto. L’ex portiere della nazionale spagnola e del Real ha prima scritto su Twitter di essere gay per allontanare con una sorta di coming out farlocco il gossip sulle sue relazioni sentimentali, poi ha cancellato il tweet e infine a completare il capolavoro si è scusato cercando di metterci la più classica delle pezze: “Account hackerato – ha scritto – Per fortuna tutto in ordine. Mi scuso con tutti i miei follower. E, naturalmente, le mie più grandi scuse alla comunità LGBT”.

Iker Casillas continua così ad essere sulla bocca di tutti, in Spagna. Alcuni mesi fa la stampa gli attribuiva una relazione sentimentale con María José Camacho, cosa che lo stesso ex portiere del Real si era affrettato a negare. Appena ieri la rivista ‘Socialité’ aveva confermato un rapporto con Alejandra Onieva. E così – scrive El Mundo Deportivo – Casillas s’è scocciato e ha deciso di sorprendere i suoi followers con un tweet secco: “Spero che mi rispettiate: sono gay”. Poi la smentita.

