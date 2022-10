Più di 50.000 visitatori al Mercato europeo di Aosta

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 9 ott. – Più di 50.000 visitatori in tre giorni. Sono i numeri del primo Mercato europeo di Aosta, andato in scena tra via Torino e piazza Plouves lo scorso fine settimana. A renderli noti, ad una settimana di distanza dalla fine dell’evento, è la Confcommercio della Valle d’Aosta, che ha collaborato all’organizzazzione della manifestazione promossa dalla Fiva, la Federazione italiana venditori ambulanti. Il Mercato di europeo ha avuto il patrocinio del Comune di Aosta e il sostegno della Cva, la Compagnia valdostana delle Acque. Sono stati un centinaio gli espositori da tutto il mondo che con le loro bontà e i loro pezzi d’artigianato hanno animato la tre giorni.

“Sono contento della risposta dei valdostani- commenta Ermanno Bonomi presidente dell’Ascom Aosta. I valdostani si sono riappropriati della città riscoprendola positivamente. Adesso non ci resta che lavorare per pianificare l’edizione uno, come già richiesto da avventori e operatori. Non mi resta che ringraziare i 50.000 visitatori che ci hanno accompagnato in questo viaggio”.

Aggiunge il sindaco di Aosta, Gianni Nuti: “Da quando ci siamo insediati pensavamo di organizzare un evento di street food, certi del gradimento da parte della nostra cittadinanza. La proposta di Confcommercio è risultata ideale a coprire quest’esigenza, aggiungendo il valore della collaborazione tra le rappresentanze del mondo del commercio e l’amministrazione nel migliore modello di sussidiarietà. Il successo è stato superiore alle aspettative e dunque grazie a tutti i cittadini, anche a quelli che hanno dovuto sopportare qualche disagio”.

