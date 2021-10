Corteo No Green Pass anche a Milano, in 500 alla stazione Centrale

MILANO – Un corteo di 500, forse 700 attivisti contrari al Green pass è partito dalla stazione centrale di Milano nella direzione di via Galvani, non distante dal Pirellone. I manifestanti gridano “libertà, libertà” e sono seguiti a distanza da poliziotti che indossano i caschi protettivi. Il gruppo di manifestanti si è poi spostato in corso Buenos Aires, fino a raggiungere Porta Venezia.

