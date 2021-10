Calcio, Boban attacca la Superlega: “Vergognoso tentativo di cancellare la storia”

ROMA – “Nei momenti eccezionali servono capacità altrettanto eccezionali. La pandemia è solo un problema nel mondo calcistico, perché c’è tanta irresponsabilità che andava affrontata prima. La Superlega è un tentativo vergognoso di cancellare 140 anni di storia del calcio. Tra l’altro solo per interessi personali: i grandi club hanno scordato che sono diventati tali attraverso le ‘piccole’, competendo con loro e creando quel sistema fantastico che è il calcio. La reazione della gente rappresenta al meglio la situazione: il calcio non è della Fifa, non è della Uefa, non è di questi signori. Il calcio è di chi lo ama. Si sono scordati di troppi valori e la gente ha detto no. Per fortuna questo vergognoso tentativo è stato fermato. Ogni progetto calcistico che non ha il calcio al centro, è destinato a fallire”. Così alla quarta edizione del Festival dello Sport di Trento, Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente del Milan e vicesegretario generale della Fifa per lo sviluppo del calcio e l’organizzazione delle competizioni.