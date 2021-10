Juventus-Alessandria, il nuovo errore di Dazn scatena gli utenti

MILANO – Ancora problemi per Dazn. Dopo i numerosi disservizi segnalati durante le partite di serie A, a creare disagi oggi è stata l’amichevole tra Juventus e Alessandria.

Cliccando nella finestra per aprire la diretta della partita, infatti, gli utenti non si sono collegati con il campo ma in onda, fino al primo quarto d’ora del match, è stata trasmessa una puntata del programma di Mediaset ‘Forum’.

Immediata la rabbia degli utenti che, sgomenti, hanno subito inondato i social.

Finalmente al posto di una partita della #Juventus si disputa un processo.#Dazn pic.twitter.com/aua3R9JVdX — The Gaal🥃 (@il_gentlemaw) October 9, 2021

#DAZN scandaloso… Metto per vedere juve Alessandria e mi ritrovo forum… Adesso poi, nella causa tra la signora Maria e quella del piano di sopra che butta le molliche sul suo balcone, al momento della sentenza mi mettono juve Alessandria. E adesso chi mi racconta di Maria? — GaeThanos (@F1N1no) October 9, 2021

#DAZN alla luce dell'ultimo e VERGOGNOSO PROBLEMA che al posto della partita si vede canale 5 quanto ancora gli abbonati devono aspettare il fallimento e la revoca delle concessione televisiva?

Io non sono abbonato ma questo è semplicemente ridicolo. — Gió Gió Juve (@giova7001) October 9, 2021