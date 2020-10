VIDEO | In fila per un tampone, a Roma Nord la coda è senza fine

ROMA – Una scia interminabile di automobili in attesa del tampone alla Asl di via del Clauzetto a Labaro, nella periferia nord di Roma.

È quanto ripreso da un cittadino in scooter che poi ha condiviso il video. La fila, di circa due km, inizia da via delle Galline Bianche, attraversa piazza Arcisate per poi proseguire per via Magnano in Riviera, fino, al drive-in covid di via del Clauzetto. Il video è di due giorni fa.