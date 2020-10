Coronavirus, 5.372 contagi con 129.471 tamponi. Salgono decessi e ricoveri in terapia intensiva

ROMA – Sono 5.372 i nuovi contagi nelle ultima 24 ore, a fronte di 129.471 tamponi effettuati. Ieri i nuovi casi erano stati 4458 nuovi casi con 128.098 tamponi effettuati. L’aumento e’ di 914 nuovi contagi. Lo rileva il bollettino della Protezione civile.

Sono 28 i decessi per coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro. Ieri i morti erano stati 22.



Rispetto a ieri aumentano di ventinove unita’, da 358 a 387, le persone ricoverate in Italia in terapia intensiva per coronavirus. Aumentano anche i ricoveri ordinari: +161 nelle ultime ventiquattro ore, 4.086 in totale.

La Campania si conferma la Regione con il piu’ alto di terapie intensive, 63. A seguire il Lazio con 57 e la Lombardia con 44. Nel Lazio invece 853 ricoverati con sintomi, il dato piu’ alto in Italia, a seguire la Campania con 576 e poi la Sicilia con 376 e la Lombardia con 371.