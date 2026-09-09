L’iPhone Duo, infine: Apple presenta il suo primo pieghevole

ROMA – “One more Thing”. Poi Ternus accantona il vecchio slogan di Jobs e svela il tantissimo atteso primo smartphone pieghevole della Apple: iPhone Duo. Il dispositivo, illustrato sul palco da nuovo Ceo, adotta una configurazione a libro con schermo interno ed esterno dallo stesso fattore di forma (1,4 a 1), pensata – secondo Cupertino – per evitare l’aspetto “sgraziato” di altri pieghevoli sul mercato, con bande nere e proporzioni sbilanciate. Il telefono si apre completamente piatto e resta chiuso grazie a un sistema di magneti.

JUST IN: Apple unveils its first foldable phone, iPhone Duo.



When opened, it is the thinnest iPhone ever.



The phone is 50% larger than the iPhone 18 Pro Max. pic.twitter.com/Wby0jQVLkr — Collin Rugg (@CollinRugg) September 9, 2026

Craig Federighi ha mostrato come le app Apple siano state riprogettate per sfruttare le nuove forme del dispositivo: video ancorati alla parte alta dello schermo con spazio per una chat sottostante, divisione dello schermo a metà piegando leggermente il telefono, o utilizzo come sveglia da comodino anche fuori dalla ricarica. L’interfaccia Liquid Glass riorganizza gli elementi a seconda che il Duo sia aperto o chiuso, verticale o orizzontale.



Sul fronte hardware, Johny Srouji ha illustrato le soluzioni adottate per limitare i problemi tipici dei pieghevoli – piega visibile, graffi, sensazione “plasticosa” – tramite una copertura Nanotexture e strati di titanio sotto il display. La cerniera è rinforzata con fibre ceramiche descritte come più resistenti del titanio, mentre gli schermi utilizzano il Ceramic Shield. All’interno lavora il nuovo chip A20 Pro, affiancato da un Display Engine dedicato alla gestione dei due pannelli.



Torna il TouchID al posto del FaceID, con sblocco alternativo tramite Apple Watch. Il dispositivo sarà disponibile in due colori, bianco e blu scuro (Night Sky).



Per la fotografia, Duo monta una Fusion Camera principale da 48 megapixel con zoom 2x digitale e una ultrawide anch’essa da 48 megapixel, ma senza zoom ottico, funzione riservata alla gamma 18 Pro. Lo schermo esterno permette l’anteprima degli scatti durante i selfie.



La batteria garantisce fino a 31 ore di riproduzione video con lo schermo interno attivo e 44 con quello esterno, per 24 ore di autonomia in uso misto tra i due display; cinque minuti di ricarica assicurano 50 minuti di riproduzione. Il modem è il C2, sviluppato internamente da Apple, e il dispositivo non ha slot per la SIM fisica, solo eSIM.



I prezzi partono da 1.999 dollari (2.300 euro) per la versione da 256 giga, una cifra inferiore alle attese della vigilia. I preordini apriranno il 16 ottobre, con le consegne fissate al 23 ottobre.