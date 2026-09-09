Salvini prova a ricucire la Lega: “La frangia nordista? Io sono nordista dal 1990”

ROMA – “La frangia nordista? Io sono nordista, nel ’90 ho fatto la tessera della Lega lombarda. Io sono di Milano, nato a Milano, ho ancora cinque camice verdi nell’armadio. Ho fatto tante battaglie”. Lo dice Matteo Salvini, chiudendo l’evento della Lega ‘A tua difesa’.

Poi, racconta: “Il segretario della Lega si è visto con i governatori. Abbiamo concordato alcuni temi da portare avanti e ci siamo dati appuntamento tutti insieme sul palco di Pontida, alla faccia degli uccelli del malaugurio. C’è voglia di dare più forza alla Lega, non vedo lora di condividere le battaglie facendo il segretario di partito, perché me l’hanno chiesto i militanti e me l’hanno chiesto loro un anno fa. Coinvolgero’ chiunque abbia idee da portare avanti, a partire dai governatori che sono le.nostre punte di diamante ma senza formule che ci riportano ai tempi del penta partito”.

“Secondo me la scelta più rispettosa degli elettori è votare a fine mandato. La legislatura finisce nel prossimo autunno, penso che gli italiani si aspettino che il governo dia forza al loro voto fino a quel giorno. Ci rivediamo in autunno 2027 a Dio piacendo”.

Quale sarà il punto di caduta nella maggioranza sulla legge elettorale? “L’abbiamo trovato, l’attuale testo a noi va bene. Garantisce governabilità, reintroduce le preferenze: è un’ottima legge elettorale”



“Sono stufo del razzismo della sinistra che si sente culturalmente superiore: non siete superiori a nessuno”.