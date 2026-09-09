Le Next Gen Finals di tennis tornano in Italia, si giocheranno a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Le Next Gen Finals 2026 di tennis si svolgeranno in Italia a Reggio Calabria, dal 9 al 13 dicembre. La notizia è stata ufficializzata oggi dall’Atp, Fitp e dalla Regione Calabria, rappresentate rispettivamente da Andrea Silva, Angelo Binaghi e Roberto Occhiuto. L’impianto di gioco sarà il Palacalafiore, struttura da 8.000 posti già utilizzato dalla federtennis per altri eventi internazionali indoor. Le Next Gen Final tornano quindi in Italia dopo che il torneo è stato disputato dal 2017 al 2022 a Milano.

La candidatura di Reggio Calabria è stata supportata dalla Fipt dopo diversi sopralluoghi all’impianto, incontri con le istituzioni regionali e locali e con il supporto del Circolo Tennis ‘Rocco Polimeni’, storico sodalizio che ha già ospitato 3 edizioni di Coppa Davis e una finale di Fed Cup.

Le Next Gen Final, coinvolgono i migliori 8 giocatori under 20 del circuito professionistico mondiale. Nell’albo d’oro figurano le vittorie di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, vincitori rispettivamente nel 2019 e nel 2021. Quest’anno l’Italia sarà rappresentata da Federico Cinà, numero 5 al mondo under 20 e da un possibile altro giocatore che avrebbe una wild card.