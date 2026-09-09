Tg Politico Parlamentare, edizione del 9 settembre 2026

L.ELETTORALE. SOGLIA PREMIO RESTA AL 42%, SALTA BALLOTTAGGIO

La soglia per il premio di maggioranza alla legge elettorale resta al 42 per cento. È quanto emerge dopo un vertice del centrodestra che si è tenuto nella sede di Fratelli d’Italia. Nell’Aula del Senato si è avviata la discussione generale. Il vertice tra gli ‘sherpa’ dei partiti al governo doveva servire a sciogliere i ‘nodi’ emersi durante l’esame in Commissione. La ‘quadra’ però è stata trovata soltanto sulla soglia per il premio di governabilità. Resta in sospeso la questione della norma ‘anti-cespugli’ che impedirebbe ai partiti che non raggiungono il 3% di concorrere alla formazione della percentuale per il premio. Salta l’ipotesi del ballottaggio.

DDL ANTISEMITISMO. TESTO APPRODA A CAMERA, PROTESTA IN PIAZZA

Tensione a Montecitorio per l’approdo alla Camera del ddl sull’antisemitismo. Il disegno di legge arriva all’esame dei deputati e si accende lo scontro. La maggioranza difende il testo come uno scudo indispensabile per tutelare le comunità ebraiche e contrastare ogni forma di odio. Per le opposizioni la norma rischia di silenziare il dissenso, confondendo la lotta all’antisemitismo con la critica alle azioni del governo israeliano. Davanti a Montecitorio associazioni e opposizioni intonano cori e slogan. La capigruppo ha deciso l’inizio dell’esame in aula il 2 ottobre.

DI BATTISTA. SCHIERARSI: “PROCEDE BENE LA FASE POST INTERVENTO”

Alessandro Di Battista operato d’urgenza a L’Avana “non vede l’ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all’intervento”. L’aggiornamento sulla salute dell’ex deputato M5S arriva dalla sua associazione Schierarsi che invita a “mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni”. Dopo il malore accusato sull’isola, l’ex parlamentare si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva. Il programmato rientro in Italia con aeroambulanza privata è rinviato in attesa del decorso post-operatorio.

PAPA: “DIFENDERE SEMPRE LA DIGNITÀ UMANA”

Promuovere e difendere sempre la dignità della persona umana. È l’appello di Papa Leone XIV durante l’udienza di oggi in piazza San Pietro. La dignità di ogni essere umano “non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono, posto da Dio come espressione del suo amore”, ha detto. La Chiesa, da parte sua, “offre con chiarezza il suo contributo, ricordando che la dignità umana scaturisce dall’essere stesso della persona”, ha concluso.