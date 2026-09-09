Professioni, Corbello: “Con la riforma Accrual svolta epocale per la contabilità”

“L’introduzione dell’Accrual rappresenta un passaggio epocale, con il progressivo superamento della contabilità finanziaria degli enti locali a favore di quella economico-patrimoniale. È una sfida importante per i dottori commercialisti, chiamati a svolgere un ruolo di primo piano in un ambito che appartiene naturalmente alle nostre competenze e nel quale operiamo quotidianamente al fianco delle imprese. Non a caso, l’incontro odierno è stato promosso insieme ai giovani commercialisti, a testimonianza delle profonde trasformazioni che interessano la professione. Dobbiamo affrontare le nuove sfide tornando a essere consulenti strategici di imprese ed enti locali, in un settore nel quale possiamo esprimere competenze distintive e altamente qualificate”. Lo ha dichiarato Francesco Corbello, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord Odcec Napoli Nord, nel corso del convegno “La sfida Accrual per gli enti locali. Nuovi principi contabili, modelli organizzativi e competenze professionali”, promosso con l’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili Napoli Nord.

“Questa riforma non riguarda soltanto l’area finanziaria degli enti locali – ha sottolineatoMariano D’Amore, presidente dello Standard setter board della Ragioneria dello Stato e ordinario di Economia Aziendale all’Università Parthenope di Napoli -, poiché la produzione di dati di qualità coinvolge tutti i settori, dal patrimonio alle aree tecniche. È necessario ripensare i processi interni delle amministrazioni per renderli più funzionali ed efficienti. Le pubbliche amministrazioni e gli enti locali sono infatti chiamati a modificare le modalità di rappresentazione contabile dei risultati della gestione, adottando un nuovo sistema di principi e regole più trasparente, completo e affidabile. In questo percorso i commercialisti svolgono un ruolo fondamentale, grazie alle competenze e alle tecniche contabili che da sempre caratterizzano la loro attività professionale”.

Un passaggio storico, quello di Accrual particolarmente atteso dai giovani professionisti come ricorda Domenico Fontana, numero uno dell’Unione Giovani di Napoli Nord: “Abbiamo fortemente voluto questo evento per illustrare ai giovani le numerose opportunità di specializzazione offerte dalla riforma Accrual, guardando con fiducia al futuro della professione. Il nuovo modello contabile degli enti locali rappresenta una sfida significativa, che richiede un confronto costante con i dottori commercialisti, affinché se ne possano comprendere pienamente le finalità e valorizzare tutte le potenzialità”.

Il ruolo dei professionisti è stato ribadito da Carlo De Luca segretario della Giunta dell’Ungdcec: “Da tempo sosteniamo la valorizzazione della figura del giovane revisore. La riforma rappresenta un cambiamento epocale per gli enti locali, soprattutto per i Comuni più piccoli, chiamati ad adeguare profondamente i propri sistemi contabili. In questo percorso i commercialisti possono svolgere un ruolo fondamentale, affiancando le amministrazioni attraverso attività di formazione, informazione e supporto specialistico”.

Secondo Mario Della Porta, consigliere della Fondazione Centro Studi Ungdcec: “Questa sfida apre importanti opportunità per i giovani professionisti, chiamati non soltanto a verificare la conformità dei valori di bilancio e la sostenibilità della finanza pubblica, ma anche ad assumere un ruolo qualificato nella certificazione dei dati patrimoniali ed economici della contabilità pubblica“.

Per Alessandro Giordano, presidente Commissione EE.LL. dell’Ungdcec: “La riforma Accrual orienta la rilevazione contabile verso il sistema economico-patrimoniale e rappresenta un passaggio storico per le amministrazioni pubbliche. I commercialisti, grazie alle loro competenze, sono chiamati a svolgere un ruolo centrale in questa trasformazione. Incontri come quello odierno costituiscono un’importante occasione di formazione e approfondimento, indispensabile per comprendere e applicare correttamente i nuovi principi contabili“.