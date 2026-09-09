La grande pallavolo arriva a Napoli tra Mattarella e i Planet Funk

NAPOLI – “Mai mi sarei aspettato di giocare in piazza del Plebiscito nella mia vita. La cornice è incredibile, non vediamo l’ora”. Parola di Simone Giannelli, capitano dell’Italvolley, che non ha nascosto l’entusiasmo alla vigilia del match di apertura dei campionati europei maschili di pallavolo in programma domani alle 21:05 tra Italia e Svezia a piazza del Plebiscito a Napoli.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento si è tenuta stamani nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, sede del Comune. La competizione vedrà le migliori 24 rappresentative del continente affrontarsi in quattro paesi ospitanti diversi: Bulgaria, Finlandia e Romania e Italia. La nazionale italiana, bicampione del mondo, e forte dell’argento ottenuto nell’ultima rassegna continentale, è inserita nella pool A.

Dopo la gara di Napoli l’Italia proseguirà il suo cammino al PalaPanini di Modena dove disputerà quattro partite contro Grecia (12 settembre, ore 21:05), Slovacchia (13 settembre, ore 21:05), Repubblica Ceca (15 settembre, ore 21:05) e Slovenia (17 settembre, ore 21:05). Ottavi di finale e quarti verranno ospitati dal Palavela di Torino il 20, 21 e 23 settembre, mentre l’Unipol Forum di Milano sarà teatro delle semifinali (25 settembre) e finali (26 settembre).

All’evento sarà presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E poi, in chiusura di conferenza, è stata annunciata l’esibizione prima e durante il match dei Planet Funk.

L’arena al Plebiscito, per la cui preparazione dal 17 agosto ad oggi hanno lavorato circa 200 operai, è stata progettata come un vero impianto sportivo e televisivo di ultima generazione. Per l’illuminazione e lo spettacolo sono stati installati circa 500 fari e predisposti oltre 200 strumenti dedicati agli effetti speciali e alla componente scenografica della serata. Luci, immagini ed effetti accompagneranno l’ingresso delle squadre e i diversi momenti dello show. Un lavoro enorme ha riguardato anche l’identità visiva: sono stati realizzati circa 1.000 metri quadrati di grafiche stampate e tessuti, necessari a vestire le strutture e trasformare piazza del Plebiscito in una delle sedi di EuroVolley 2026.