Tg Esteri, l’edizione di mercoledì 9 settembre 2026

GHANA. ACCRA VIETA L’EXPORT DI ORO GREZZO

Stop all’esportazione dei lingotti d’oro grezzo dal Ghana: lo ha stabilito l’autorità governativa che vigila sul settore, la Ghana Gold Bold. La normativa è scattata il primo settembre e obbliga le aziende estrattive a raffinarlo nel Paese prima di venderlo sui mercati internazionali. Il Ghana – primo produttore di oro in Africa e sesto a livello mondiale – punta a sviluppare un’industria aurifera che assicuri maggiori profitti all’economia, ma anche costi della materia prima raffinata più sostenibili per l’industria interna, tra cui quella di gioielli, e l’aumento dei posti di lavoro. Il Ghana non è il solo in Africa che sta cercando di riacquisire il controllo delle proprie materie prime: a luglio lo Zimbabwe ha vietato l’expo del litio grezzo, tra i principali minerali per l’industria delle auto elettriche.

DIRITTI. ISTITUITA LA GIORNATA ONU CONTRO I MATRIMONI PRECOCI

Nel mondo ogni anno 12 milioni tra bambine e adolescenti si sposa prima dei 18 anni, un fenomeno che in generale ha già coinvolto 650 milioni di persone nel mondo. Per accendere i riflettori sui matrimoni infantili, precoci e forzati – che non risparmia i maschi – l’Onu ha approvato l’istituzione di una giornata internazionale che sarà celebrata ogni 27 novembre. Capofila dell’iniziativa, Fatima Maada Bio, first lady della Sierra Leone, che da bambina è scampata a un matrimonio combinato. Tale pratica affonda le sue radici anche nella povertà e condanna soprattutto le donne a un futuro lontano da istruzione, lavoro e indipendenza economica. Il tema, ha evidenziato Maada Bio, chiama in causa anche le violenze sessuali e domestiche, temi su cui a livello nazionale la first lady si sta impegnando. Nel 2024 il Paese ha alzato a 18 anni l’età minima per sposarsi.

MESSICO. UCCISO FOTOREPORTER, OTTAVO CRONISTA VITTIMA 2026

Il Messico si conferma tra gli Stati più letali per i professionisti dell’informazione: a fine agosto è stato ucciso a colpi di pistola Ricardo Zunigo, fotografo e content creator specializzato in eventi culturali, che sui suoi profili era anche solito criticare le autorità locali e la polizia. Si tratta della seconda vittima nello stato centrale di Puebla e dell’ottava nel Paese del 2026: a luglio è morto sempre a colpi d’arma da fuoco Josué Martínez Contreras, direttore di una piccola testata online. A novembre aveva accusato le autorità di appropriarsi dell’acqua potabile, addebitandone i costi ai cittadini. Reporters senza frontiere e il Comitato per la protezione dei giornalisti esortano le autorità a fare di più per assicurare mandanti e autori di questi crimini alla giustizia.

SUDAN. ALLARME MSF: TAGLI AD AIUTI INASPRISCONO LA CRISI UMANITARIA

In Sudan i tagli agli aiuti umanitari dei governi, soprattutto da parte degli Stati Uniti, contribuiscono a inasprire la catastrofe umanitaria in corso, con ospedali che chiudono e famiglie costrette a scegliere se spendere i soldi per mangiare o curarsi. E’ l’allarme lanciato da Medici senza frontiere in occasione dell’apertura alle Nazioni Unite dell’81esima Assemblea generale. L’ong esorta i governi a rimettere la popolazione al centro, garantendo finanziamenti ai progetti essenziali. Ancora in questi giorni un’inchiesta promossa dall’Onu ha concluso che entità transnazionali attive in vari Paesi, a partire da Emirati e Colombia, alimentano la guerra attraverso l’invio di armi, munizioni, tecnologia militare e supporto logistico, ma anche reclutamento e addestramento di personale straniero, a favore delle Forze di supporto rapido, il gruppo paramilitare che sta cercando di strappare all’esercito il controllo del Paese. Il rapporto accusa anche l’esercito di ricevere armi che hanno aumentato di intensità gli attacchi.