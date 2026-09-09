Gardaland Resort anticipa Halloween: dal 12 settembre 51 giorni di divertimento da brivido

ROMA – Halloween arriva sempre prima. Negli Stati Uniti è già diventato un fenomeno di costume e di consumo: si chiama Summerween, nasce dall’incontro tra summer e Halloween e racconta una tendenza sempre più diffusa ad anticipare atmosfere e immaginario della festa più paurosa dell’anno di settimane, se non addirittura mesi, invece di concentrarla in una sola notte.

Una tendenza internazionale che Gardaland Resort intercetta anticipando al 12 settembre le atmosfere di Magic Halloween: saranno 51 giorni consecutivi, fino al 1° novembre, durante i quali il parco accompagnerà progressivamente gli ospiti dentro la stagione più tenebrosa dell’anno.

Una crescita significativa rispetto ai 31 giorni dell’edizione 2025 e un modo nuovo di scandire il passaggio dall’estate all’autunno. Già dal 12 settembre, allestimenti e ambientazioni a tema accoglieranno gli ospiti fin dal Welcome Show con la “Gardaland Halloween Mania” e le strade del parco si popoleranno di creature della notte e personaggimostruosamente imperdibili per poi lasciare spazio, con il passare delle settimane, alle tante esperienze di Gardaland Magic Halloween.Tra le novità, anche un nuovo labirinto immersivo ambientato in uno scenario fantascientifico post-apocalittico, dove tensione e suspense accompagnano gli ospiti fino all’ultima svolta. In “Preda” i visitatori dovranno sfuggire ai Ravages, feroci creature aliene che hanno trasformato la Terra in un immenso terreno di caccia. Veloci, spietate e attratte da ogni rumore, inseguono gli umani come fossero prede di cui nutrirsi. Il pericolo è ovunque, per uscire e sopravvivere si dovrà attraversare il labirinto rimanendo in assoluto silenzio.

“Halloween sta cambiando: non è più soltanto una ricorrenza legata alla notte del 31 ottobre, ma un immaginario che il pubblico desidera vivere sempre più a lungo. Summerween è uno dei segnali più interessanti di questa evoluzione e Gardaland, da sempre attento ai nuovi trend, ha scelto di interpretarla anticipando quest’anno le atmosfere di Magic Halloween sin dal 12 settembre. Cinquantuno giorni per trasformare gradualmente il parco e accompagnare i nostri ospiti dall’estate fino al cuore dell’autunno all’insegna della tradizione più scary con uno spaventoso labirinto dove, nel silenzio assoluto, si dovrà sfuggire dalla caccia di creature aliene”, dichiara Daniela Bricola, Vicepresidente Gardaland Resort.

Accanto alle novità dedicate ad Halloween, torna anche uno degli appuntamenti di settembre più apprezzati dagli ospiti. Dal 12 al 27 settembre, Gardaland continuerà a rendere omaggio all’Oktoberfest attraverso una proposta food & beverage dedicata, tra specialità gastronomiche e birre della tradizione bavarese. Piazza Jumanji sarà il centro nevralgico dell’evento con due Food Truck dedicati ed un chiosco per l’offerta dolce animati dalla musica della Kapuziner Bier Band, che da sempre si esibisce durante Gardaland Oktoberfest. Gli appassionati potranno gustare il tradizionale “Tris di Birre” bavarese alla spina: Löwenbräu, Spaten e Franziskaner accompagnate dai tradizionali panini con salsiccia e Bretzel ma anche proposte gourmet come Spätzle, stinco di maiale, pancake di patate, dolci a base di cannella e tanto altro, compreso un intero menu dedicato all’interno del Ristorante Self-Service Aladino.

Ogni weekend, si terrà la tradizionale cerimonia di apertura dell’Oktoberfest: un momento scenografico ed energico con la spillatura manuale e l’apertura del primo fusto a caduta per dare il via ai festeggiamenti! Un appuntamento che quest’anno si inserirà nella nuova veste autunnale del parco, accompagnando le prime settimane di Halloween in una sovrapposizione inedita nel calendario di Gardaland.

A rendere ancora più ricca l’esperienza Oktoberfest, nei weekend sarà proposta anche una Beer Masterclass esclusiva: un viaggio nel mondo della birra guidato da un Mastro Birraio tra degustazioni, curiosità sulle diverse tradizioni brassicole e l’opportunità di cimentarsi personalmente nella spillatura perfetta.

Da qui, Gardaland Magic Halloween 2026 entrerà progressivamente nel vivo, tra atmosfere spettrali, suggestioni inquietanti e un tocco sinistro, arricchendosi di spettacoli, intrattenimento ed esperienze dedicate, fino alla serata clou del 31 ottobre, con l’Halloween Party.

Mistero, brividi e divertimento accompagneranno gli ospiti fino al 1° novembre, completando una stagione che nel 2026 raggiungerà la durata record di 51 giorni consecutivi.