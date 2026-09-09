Nemi, nel weekend torna ‘Borgo diVino in tour’: 3 giorni di vino, cibo e musica

Torna a Nemi, nella splendida cornice del suo lungolago, la tappa laziale di Borgo diVino in tour, il ciclo di eventi promosso dall’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, organizzato da Valica S.p.a, azienda leader nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo ed enogastronomia, e il comune di Nemi, in collaborazione con Regione Lazio – “ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio”. La manifestazione si avvale del sostegno di SumUp e Mastercard in qualità di sponsor ufficiali. E’ quanto si legge in una nota.

PROMUOVERE LE PRODUZIONI REGIONALI

L’evento a Nemi sarà il diciottesimo di 25 appuntamenti di un tour nazionale nel circuito de “I Borghi più belli d’Italia”, con un calendario distribuito fra tutte le regioni italiane che ha toccato anche il centro storico di San Marino, Borgo Ospite Internazionale dell’associazione, spiega la nota. Per Regione Lazio e ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio – Borgo diVino in Tour rappresenta un’occasione per promuovere le produzioni regionali, mettendone in luce origine, identità e una cultura della qualità che attraversa territori, imprese e comunità. La tappa di Nemi restituisce con particolare forza questa visione: il vino entra in relazione con il paesaggio, la cultura e la dimensione del borgo, contribuendo a dare alle eccellenze del Lazio una cornice riconoscibile e una proiezione che va oltre il prodotto.

VINO, PAESAGGIO E CULTURA

“Borgo diVino in Tour è un’occasione preziosa – commenta il presidente di Arsial, Massimiliano Raffa– per raccontare il Lazio attraverso uno dei suoi borghi più suggestivi, valorizzando produzioni che rappresentano al meglio identità, qualità e legame con il territorio. La tappa di Nemi, inserita nel circuito de ‘I Borghi più belli d’Italia’, riunisce vino, paesaggio e cultura in un’esperienza capace di coinvolgere il pubblico e dare visibilità alle tante eccellenze del nostro comparto. Per Arsial, iniziative come questa sono parte di una strategia di promozione integrata che punta a superare i confini della semplice narrazione del prodotto, mettendo il vino al centro di un racconto più ampio, fatto di luoghi, esperienze e identità. Perché promuovere il vino significa anche creare nuove ragioni per scegliere, scoprire e vivere la nostra regione”.

OLTRE 100 ETICHETTE DA DEGUSTARE

Tre giorni dedicati al Gusto e alla Bellezza che permetteranno al pubblico dei wine lovers di conoscere vini, ascoltare le storie dei produttori e assaporare specialità gastronomiche tipiche del territorio in uno dei Borghi più affascinanti del Lazio, continua la nota. Più di 100 etichette da degustare, oltre 45 cantine provenienti dal Lazio e da altre regioni come Puglia, Veneto, Calabria, Toscana, Piemonte, Marche, Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo, Umbria, Sicilia, Molise. Ad accompagnare le degustazioni, prosegue la nota, ci saranno specialità gastronomiche, tra cui formaggi e salumi selezionati, fritti della tradizione, pinse di vari gusti, fettuccine allo scoglio, fritti della tradizione italiana, risotto alla crema di scampi e molto altro. L’iniziativa rientra fra le attività promozionali del MIB – Mercato Italiano dei Borghi, il Progetto dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” in cooperazione istituzionale con BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana, volto alla valorizzazione delle produzioni tipiche dei Borghi associati e al beneficio socio-economico delle comunità locali.

CULTURA, VINO E GASTRONOMIA

“‘Borgo diVino in tour’ torna con una nuova edizione, un circuito di 25 tappe che riguarderà altrettanti Borghi aderenti alla nostra rete- dichiara Fiorello Primi, presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”- L’iniziativa propone un itinerario dedicato alla valorizzazione della cultura italiana e delle produzioni tipiche legate al vino e alla gastronomia, che si confermano tra le espressioni più autentiche dell’identità dei luoghi e delle tradizioni che rendono l’Italia unica al mondo. Partecipare a Borgo diVino rappresenta un’esperienza di qualità, capace di coniugare bellezza, territorio e convivialità”. L’evento si svolgerà tra i vicoli del centro storico di Nemi, nei seguenti giorni ed orari lungo la passeggiata che collega Terrazza Byron a Palazzo Ruspoli nei seguenti giorni e orari: venerdì 11 settembre dalle 18.00 alle 24.00, sabato 12 Settembre dalle 12.00 alle 24.00, domenica 13 Settembre dalle 12.00 alle 22.00, riferisce la nota. Lungo il percorso dell’evento i visitatori troveranno un percorso di degustazione con postazioni ad hoc dedicate alle cantine, un percorso formativo sul mondo del vino e un’area food.

VOUCHER DA 20 EURO, 8 ASSAGGI DI VINO

Per le degustazioni di vino i visitatori potranno acquistare un voucher al costo di 20 euro comprensivo di 8 assaggi di vino; verrà consegnato anche un kit composto da sacchetta e calice. Il voucher per le degustazioni può essere acquistato direttamente sul posto, durante i giorni dell’evento, oppure online sul sito https://borgodivino.it/nemi/. Le specialità gastronomiche, invece, potranno essere acquistate direttamente in loco.

LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO

“È importante ricordare che Borgo diVino nasce proprio qui, a Nemi, da un’intuizione condivisa tra il Comune e Valica: quella di creare un appuntamento capace di valorizzare, attraverso il vino, l’identità, le eccellenze e il patrimonio dei nostri borghi- dichiara Alberto Bertucci, sindaco di Nemi- Nemi ha creduto fin dall’inizio in questo progetto e ne è stata la prima casa, contribuendo a dare vita a un format che, edizione dopo edizione, è cresciuto fino a diventare oggi una manifestazione di rilievo nazionale, con un calendario itinerante che coinvolge i borghi de ‘I Borghi più belli d’Italia’ in tutte le regioni. È motivo di grande orgoglio per Nemi aver visto quell’intuizione iniziale trasformarsi in un appuntamento capace di coinvolgere produttori, istituzioni, professionisti e appassionati, portando in tutta Italia il racconto del vino e dei territori. Un ringraziamento particolare va a Valica, all’associazione ‘I Borghi più belli d’Italia’ e a tutta l’organizzazione. Quest’anno siamo inoltre particolarmente entusiasti delle masterclass realizzate insieme alla Fondazione Italiana Sommelier, che permettono ai visitatori di andare oltre il semplice assaggio e di conoscere il vino, le sue storie e i territori da cui nasce, attraverso la guida di professionisti del settore”.