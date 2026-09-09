mercoledì 9 Settembre 2026

Di Battista, gli ultimi aggiornamenti: “Affronta nel migliore dei modi la fase post intervento”

Lo scrive sui social l'associazione Schierarsi che ringrazia il reparto di Neurochirurgia dell'Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras

di Marta TartariniData pubblicazione: 9-9-2026 ore 9:32Ultimo aggiornamento: 9-9-2026 ore 9:32

ROMA – “Alessandro è stato operato a L’Avana dai medici cubani. Desideriamo ringraziarli con tutto il cuore per lo straordinario lavoro svolto, per la professionalità e per la dedizione con cui hanno affrontato una situazione estremamente delicata, confermando ancora una volta l’eccellenza della sanità cubana”. Lo scrive sui social l’associazione Schierarsi che ringrazia il reparto di Neurochirurgia dell’Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, “che si è preso cura di Alessandro in questi giorni così difficili. Un ringraziamento sincero va alle autorità italiane, all’Unità di Crisi della Farnesina e, in particolare, all’ambasciatrice Simona De Martino, che ha seguito e gestito con grande attenzione e sensibilità ogni fase di questo momento così delicato per Alessandro e per la sua famiglia. Desideriamo inoltre ringraziare le autorità cubane per l’attenzione e il supporto garantiti nel corso dell’intera vicenda. Alessandro- spiega- non vede l’ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all’intervento. Infine, ribadiamo la necessità di mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni”.

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