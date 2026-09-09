mercoledì 9 Settembre 2026

Trapani, crolla un balcone a Mazara del Vallo: muore una donna

A causa delle precarie condizioni statiche dell'edificio, è stata disposta l'evacuazione della struttura

di Salvo CataldoData pubblicazione: 9-9-2026 ore 8:50Ultimo aggiornamento: 9-9-2026 ore 8:50

PALERMO – Una donna è morta a causa del crollo di un balcone a Mazara del Vallo, nel Trapanese. La tragedia in via Raffaele Castelli, dove la soletta in cemento armato di un poggiolo ha ceduto improvvisamente. La donna, che si trovava sul balcone al momento del crollo, è stata subito soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, dove è deceduta poche ore dopo per le gravi ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A causa delle precarie condizioni statiche dell’edificio, è stata disposta l’evacuazione della struttura: tre famiglie sono state sgomberate e trasferite in un alloggio a spese del Comune.

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