L’oroscopo di mercoledì 9 settembre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Le prospettive sono interessanti e penso che tu abbia già ricevuto una buona proposta di lavoro. Stasera programma qualcosa di piacevole, mentre è importante lasciarsi andare solo alle relazioni che valgono…
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Non dire no ad un amore solo perché si presenta troppo facile da gestire. Hai un desiderio, quello di cambiare vita.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Dèdicati a ciò che da tempo avevi trascurato, anche ad un’attività nuova. Per quanto riguarda l’amore sarà importante capire chi vuoi avere al tuo fianco.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Il lavoro premia se ti dai da fare. Viaggi ed incontri in altre città.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Ben venga questa giornata che porta più energia nel lavoro. Se c’è qualcosa di cui discutere in amore o tentare un approccio fallo subito!
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Voglia di rimetterti in gioco. Una questione familiare pian piano sta per essere definitivamente risolta.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Bella giornata, specie al mattino, programma fughe con la persona amata, gite fuori. Una grande emozione ad un accordo, soldi da spendere, trattative fortunate.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
In amore sei preda d’incertezze. Devi affrontare un po’ di stress, cerca di recuperare. Troppa la tensione nervosa!
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Il lavoro in questi giorni va conservato, mentre gli investimenti non dovrebbero essere toccati. In amore ci vuole un po’ di pazienza.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Sei in attesa di una conferma, attenzione al denaro perché in questi giorni possono uscire più soldi di quanto previsto. Per quanto riguarda il lavoro potrai vincere con la calma, ma bisognerà stare piuttosto attenti. C’è un po’ di nervosismo familiare.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Tu vuoi dare un’ultima possibilità a chi ti vuole bene per ripristinare un’unione. Chiudi i rapporti di collaborazione inefficaci.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Sei stanco, giornate molto impegnative. C’è una nuova occasione, ma potresti anche scaricare qualcosa che non va bene, sollevare il tuo animo è importante.