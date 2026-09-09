mercoledì 9 Settembre 2026

L’oroscopo di mercoledì 9 settembre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 9-9-2026 ore 7:56Ultimo aggiornamento: 9-9-2026 ore 7:56

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Le prospettive sono interessanti e penso che tu abbia già ricevuto una buona proposta di lavoro. Stasera programma qualcosa di piacevole, mentre è importante lasciarsi andare solo alle relazioni che valgono…

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Non dire no ad un amore solo perché si presenta troppo facile da gestire. Hai un desiderio, quello di cambiare vita.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Dèdicati a ciò che da tempo avevi trascurato, anche ad un’attività nuova. Per quanto riguarda l’amore sarà importante capire chi vuoi avere al tuo fianco.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Il lavoro premia se ti dai da fare. Viaggi ed incontri in altre città.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Ben venga questa giornata che porta più energia nel lavoro. Se c’è qualcosa di cui discutere in amore o tentare un approccio fallo subito!

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Voglia di rimetterti in gioco. Una questione familiare pian piano sta per essere definitivamente risolta.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Bella giornata, specie al mattino, programma fughe con la persona amata, gite fuori. Una grande emozione ad un accordo, soldi da spendere, trattative fortunate.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

In amore sei preda d’incertezze. Devi affrontare un po’ di stress, cerca di recuperare. Troppa la tensione nervosa!

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Il lavoro in questi giorni va conservato, mentre gli investimenti non dovrebbero essere toccati. In amore ci vuole un po’ di pazienza.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Sei in attesa di una conferma, attenzione al denaro perché in questi giorni possono uscire più soldi di quanto previsto. Per quanto riguarda il lavoro potrai vincere con la calma, ma bisognerà stare piuttosto attenti. C’è un po’ di nervosismo familiare.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Tu vuoi dare un’ultima possibilità a chi ti vuole bene per ripristinare un’unione. Chiudi i rapporti di collaborazione inefficaci.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Sei stanco, giornate molto impegnative. C’è una nuova occasione, ma potresti anche scaricare qualcosa che non va bene, sollevare il tuo animo è importante.

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