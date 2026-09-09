Le previsioni meteo di mercoledì 9 settembre 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – Brusco calo della pressione, arriva una perturbazione atlantica. La giornata sarà caratterizzata da un tempo che diventa subito piuttosto instabile al Nordovest con precipitazioni, spesso temporalesche che si muoveranno verso il Nordest e localmente sulla Toscana. Instabilità localizzata sui rilievi principali. Temperature in generale diminuzione al Centro-Nord.

NORD

Una perturbazione atlantica raggiunge le nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta subito da un tempo diffusamente instabile, piovoso e temporalesco al Nordovest. Le precipitazioni andranno a interessare il resto delle regioni nel corso della giornata. Rinforzo dei venti durante i temporali e generale abbassamento delle temperature. Venti da sud, moto ondoso in aumento.

Temperature: Valori massimi attesi tra i 23°C di Aosta e i 31°C di Bologna.

CENTRO e SARDEGNA

La pressione diminuisce sulle nostre regioni. La giornata sarà contrassegnata da una mattinata perlopiù stabile e soleggiata. Nel pomeriggio l’atmosfera diventerà più instabile soprattutto sulla Toscana e sui rilievi con occasionali precipitazioni irregolari, localmente temporalesche. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, moto ondoso in aumento. Modesto calo termico.

Temperature: Valori massimi compresi tra i 29 e i 32 gradi su gran parte delle città.

SUD e SICILIA

Sulle nostre regioni la pressione è in diminuzione, ma nonostante ciò non ci saranno grosse precipitazioni. La giornata trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo al mattino, nel pomeriggio qualche acquazzone interesserà la Basilicata interna e l’alta Calabria. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, i mari saranno generalmente calmi. Caldo non eccessivo.

Temperature: Valori massimi attesi tra i 29 e i 31 gradi su gran parte delle città.