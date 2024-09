Il Comune di Reggiolo punto nevralgico per l’economia civile, ecco perchè

Un distretto interregionale sull’economia civile: dell'esperienza si è parlato a Città di Castello, con la partecipazione dell'architetto Roberto Angeli, sindaco di Reggiolo

(Foto di copertina da Wikipedia)

REGGIOLO (Reggio Emilia) – L’economia civile diventa distretto interregionale nella alta Valle del Tevere umbra e toscana, nata da una idea della Fondazione Progetto Valtiberina. Il Comune di Reggiolo (Reggio Emilia), con il suo sindaco visionario, l’architetto Roberto Angeli, ha partecipato alla presentazione del manifesto programmatico a Città di Castello (Perugia), insieme a Fabio Storchi, presidente Unione cristiana imprenditori e dirigenti di Reggio Emilia.

Angeli ha affermato: “Si è trattato di un importante convegno che parla di una esperienza unica in Italia che ha visto l’apertura di un distretto interregionale sull’economia civile. Un progetto visionario che può essere replicato anche nella bassa Reggiana partendo dal protocollo di intenti firmato il 7 luglio scorso tra 12 amministrazioni comunali, Unindustria Reggio Emilia e Fondazione Officina Belle arti di Reggiolo. Da questo protocollo può iniziare un percorso per arrivare alla stesura di intenti e aprire un confronto sull’economia civile”.

Il progetto mira a delineare una visione territoriale condivisa per lo sviluppo di un modello economico inclusivo e sostenibile: l’Alta Valle del Tevere umbra e toscana ha deciso quindi di istituire il primo Distretto interregionale di economia civile con l’obiettivo di costituire una comunità territoriale collaborativa in grado di attivare processi virtuosi volti all’innovazione ed alla sostenibilità sociale, economica, culturale ed ambientale, adottando percorsi di rigenerazione e riutilizzo.

Quindi, Reggiolo, paese emiliano, nel cuore della pianura padana, con poco meno di diecimila abitanti, ma con 2 miliardi di Pil, generato dalle aziende insediate, mira a divenire punto nevralgico per l’economia civile che si fonda su valori come: fiducia, dono, gratuità, rispetto, virtù e bellezza che aiutano a creare un mondo migliore, sia nell’ambito della vita professionale che personale.