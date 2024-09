VIDEO | Allerta meteo in Campania, cade un albero a Napoli: paura al Vomero

ROMA – Questa mattina, a Napoli, in via Bernini, si è verificata la caduta di un albero di alto fusto. Nessun ferito, secondo quanto si apprende, ma tanta paura tra i residenti del quartiere Vomero.

L’episodio potrebbe essere una conseguenza del maltempo: oggi in Campania vige un’allerta meteo, con la Protezione civile che ha valutato una criticità di livello Arancione, e nella notte una forte pioggia si è abbattuta sul capoluogo.

Il Comune di Napoli ha disposto la chiusura, per l’intera giornata di oggi, di parchi, cimiteri cittadini, impianti sportivi e del pontile di Bagnoli. Interdetto anche l’accesso alle spiagge.