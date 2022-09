Mattarella: “Urgentissimo procedere sul tetto al prezzo del gas”

ROMA – Sul tetto al prezzo del gas, “è urgentissimo procedere, superando le ultime resistenze che vi sono nell’Unione perché questo significa porre le famiglie e le imprese al riparo dalle speculazioni politiche e finanziarie”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

MATTARELLA: DA UE MECCANISMI SOLIDARIETÀ PER FAR FRONTE A CRISI

“La nostra convinzione è che occorre una grande solidarietà e che l’Ue debba predisporre meccanismi che comprendano anche paesi dei Balcani occidentali per avere insieme prospettive concrete e far fronte con efficacia ai problemi che questa crisi pone in maniera non teorica ma concreta e veloce”.

MATTARELLA: SCIAGURATA AGGRESSIONE RUSSA HA COMPORTATO CRISI

“I problemi energetici sono all’ordine del giorno preminenti per i nostri paesi dopo la sciagurata aggressione della Russia all’Ucraina, che tra gli altri danni gravi ha comportato questa crisi energetica”.

MATTARELLA: SPERO PRESTO INGRESSO MACEDONIA NORD A PIENO TITOLO

“Speriamo di realizzare presto l’ingresso della Macedonia del Nord nell’Unione a pieno titolo”.

