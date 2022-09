ROMA – In settanta anni di regno, Elisabetta II è stata testimone degli eventi storici più importanti dello scorso secolo, restando granitica a capo della Royal Family nonostante i numerosi scandali di cui è stata, suo malgrado, testimone. Ora che non c’è più, la sua scomparsa è avvenuta ieri all’età di 96 anni, il mondo la piange e anche sul web si moltiplicano i messaggi di cordoglio di utenti di tutto il mondo.

C’è però spazio anche per ricordare momenti iconici (e ironici) che hanno segnalo la vita di Elisabetta II, tra cui l’incontro con Marilyn Monroe, nel 1956, quando l’attrice si recò a Londra per le riprese del film “Il principe e la ballerina”. Entrambe all’epoca avevano trent’anni. La star internazionale del cinema in quell’occasione decise di violare il protocollo e indossò uno scintillante abito scollato, che metteva in risalto le sue forse sinuose.

E che dire di Elisabetta e dei Beatles, che la stessa regina incoronò baronetti il 26 ottobre del 1965 a Buckingham Palace? In quell’occasione ci fu anche spazio per uno scandalo, legato a un presunto spinello fumato dai membri della band nei bagni. I Beatles amavano a tal punto la regina che le dedicarono il brano “Her Majesty”.

The Queen and The Beatles. pic.twitter.com/WQRGDm451O — Luis DE LION 🇪🇺 (@LDeLION) September 8, 2022

Sul web c’è anche spazio per l’ironia. E allora come non ricordare lo storico incontro con Donald Trump nel 2018? In quell’occasione un impacciato presidente degli Stati Uniti ruppe il protocollo reale camminando davanti a Elisabetta II. Nel video si vede la regina che prova a spiegare al tycoon come muoversi, invano.

