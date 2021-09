In Sudafrica la partita della nazionale di calcio è gratis per chi si vaccina

ROMA – I vaccinati potranno vedere gratis la nazionale di calcio allo stadio: l’offerta vale in Sudafrica e riguarda la partita per le qualificazioni mondiali in programma il mese prossimo con l’Etiopia.

Ad annunciare l’iniziativa è stato il presidente della federazione nazionale, Danny Jordaan, secondo il quale gli ingressi liberi saranno la metà di quelli totali.

Il contesto, riferisce la testata locale News 24, è la preoccupazione del governo per i ritardi nella campagna di vaccinazione contro il Covid-19. A oggi, in un Paese di circa 40 milioni di abitanti, la popolazione immunizzata non supera i dieci milioni.

Dopo una prima fase della campagna segnata da ritardi e difficoltà, il Sudafrica ha fatto passi avanti sulle forniture dei vaccini. Il governo sostiene che oggi ci sono dosi disponibili per tutti gli adulti.