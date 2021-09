A Roma la mostra ‘Oltre Dafne fermare Apollo’ promossa dall’Unione Donne Italiane

ROMA – “La violenza contro le donne è antica quanto il mondo ma nessuno pensa mai di raccontarla perché molti non la riconoscono e molti pensano che sia ‘naturale e conveniente’. Al contrario è un sistema di potere che si tramanda nei secoli e che rimane pervasivo anche nella nostra epoca ma che dobbiamo prevenire e fermare. L’idea della mostra prende spunto dal mito di Apollo e Dafne dove la bellissima ninfa per sfuggire ad Apollo che vuole possederla chiede aiuto ai genitori e viene trasformata in un albero di alloro. Perché bloccare Dafne e non fermare Apollo che la insidiava? La mancanza del consenso di Dafne dovrebbe indurre gli uomini a capire che non possono esercitare nessun potere e nessuna violenza sulle donne”. È l’Unione Donne italiane, riprendendo questa figura iconica della mitologia, a presentare la mostra che domani, alle 10, apre i battenti all’ex Complesso del Buon Pastore in via della Penitenza 37 a Roma. Il progetto è in partenariato con Pangea.



Parteciperanno alla presentazione Vittoria Tola, Segreteria Nazionale Udi; Valeria Valente, presidente Commissione Femminicidio Senato, Simona Lanzoni, Vice presidente Fondazione Pangea Onlus, Sabrina Alfonsi, presidente I Municipio Roma. La mostra ‘Oltre Dafne fermare Apollo‘ è articolata attraverso un percorso espositivo che racconta la storia del fenomeno della violenza in Italia e utilizza diversi strumenti comunicativi a cominciare dai manifesti dell’Udi per veicolare messaggi politici innovativi e capaci di arrivare a tutte/i.



Una linea del tempo accompagna i visitatori e mostra date sia storiche che legislative, nazionali e internazionali, oltre che avvenimenti che hanno modificato la società e la cultura.

Testo e immagini (manifesti e fotografie) raccontano i cambiamenti dal dopoguerra a oggi, grazie all’azione politica delle donne dell’Udi. Il tutto – riporta la nota stampa – è corredato di QR Code, (accessibile tramite l’app Oltre Dafne gratuitamente scaricabile sui propri devices) dove poter accedere ad approfondimenti testuali e visuali.

La mostra è aperta da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 14.00. Per accedere alla mostra è obbligatorio esibire il green pass come da normativa. È preferibile la prenotazione scrivendo alla seguente mail: [email protected]