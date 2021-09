Dall’Aifa arriva l’ok alla somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid

ROMA – Secondo quanto si apprende, sarebbe pronto il parere della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che dà il via libera alla terza dose del vaccino anti-Covid. La Commissione tecnico scientifica dell’Aifa ha analizzato anche le prime categorie dei soggetti coinvolti: si comincerà dalle persone immunodepresse, come i pazienti oncologici ed i trapiantati, e gli over 80.