Regionali Calabria, presentate le due liste a sostegno di Occhiuto

REGGIO CALABRIA – “Avevamo tanti candidati che volevano dare il loro contributo nella lista di Forza Italia e quindi abbiamo deciso di farne due, la seconda è Forza azzurri, che di solito fa riferimento al presidente, ma io non ho l’ipertrofia dell’ego, non ho bisogno di dimostrare nulla se non quello di poter cambiare la Calabria . Questo lo dimostrerò il 3 e il 4 di ottobre, ma soprattutto dopo quando inizieremo a governare”. Così ha risposto alla Dire il candidato presidente del centrodestra della Regione Roberto Occhiuto che sulle priorità in caso di vittoria ha aggiunto: “Inizieremo soprattutto a lavorare nel comparto sanità, la nostra vittoria sarà se riusciremo a riformare la sanità. Chiederò al governo nazionale di restituire la sanità ai calabresi e sarà il presidente di Regione ad occuparsene direttamente, attraverso un grande investimento nella medicina del territorio, la riorganizzazione della rete ospedaliera, l’accertamento del debito sanitario. I commissari dopo dieci anni non hanno saputo dirci neanche a quanto ammonta il debito”.

Occhiuto ha preso parte oggi a Lamezia Terme alla presentazione di candidati consiglieri regionali delle liste di Forza Italia e Forza azzurri. Erano presenti anche il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, il coordinatore regionale azzurro Giuseppe Mangialavori, il responsabile Sud Francesco Cannizzaro e i parlamentari Marco Siclari, Maria Tripodi, Fulvia Caligiuri e Sergio Torromino.

TAJANI: “OCCHIUTO UNO DEI NOSTRI UOMINI MIGLIORI”

“Abbiamo scelto uno dei nostri uomini migliori a livello nazionale per governare la Calabria nei prossimi cinque anni, come avevamo scelto una grande donna come Jole Santelli che aveva dato una grande speranza a questa regione. Lo farà anche Roberto Occhiuto che sarà sostenuto a livello nazionale ed europeo. Dietro di lui c’è un’organizzazione, una forza politica che in Calabria sarà la prima e la seconda come consenso, considerato il fatto che abbiamo due liste. Questo a dimostrazione che c’è un grande sostegno grazie anche al seguito che ha Roberto Occhiuto”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani oggi a Lamezia Terme per la presentazione delle liste dei candidati al consiglio regionale, Forza Italia e Forza azzurri a sostegno di Roberto Occhiuto.