Italia Lituania 5-0, Mancini: “I ragazzi hanno risposto bene”

ROMA – “Nonostante la perdita di tanti giocatori, i ragazzi sono andati in campo e hanno risposto bene. La squadra avversaria non era di grande valore, però fare 5 gol non è così semplice“. Sono le parole, ai microfoni Rai, del Ct dell’Italia, Roberto Mancini, al termine della partita di qualificazione mondiale vinta 5-0 contro la Lituania. Commentando anche lo 0-0 tra Irlanda del Nord e Svizzera, che aiuta l’Italia in classifica, per Mancini l’importante è “mantenere la calma e la tranquillità per non avere problemi”.

IL TABELLINO DI ITALIA-LITUANIA

Italia (4-3-3): Donnarumma (46′ Sirigu); Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi (46′ Calabria); Pessina, Jorginho (61′ Castrovilli), Cristante; Bernardeschi (61′ Scamacca), Raspadori, Kean (73′ Berardi); Ct Roberto Mancini.



Lituania (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Klimavicius (83′ Tutyskinas), Utkus (46′ Satkus), Slavickas (46′ Barauskas); Dapkus (46′ Megelaitis), Slivka; Kazlauskas, Verbickas, Novikovas; Dubickas (73′ Uzela); Ct Valdas Urbonas (in panchina Razanauskas).



Reti: 11′ e 29′ Kean (I), 14′ aut. Utkus (L), 24′ Raspadori (I), 54′ Di Lorenzo (I).

Arbitro: Craig Pawson (Ing).

Ammonito: Klimavicius (L).