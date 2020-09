VIDEO | Coronavirus, l’infettivologo: “Su numerosi pazienti rimangono i segni della malattia”

ROMA – “Quello delle sindromi post-Covid e’ un mondo che stiamo scoprendo adesso, stiamo richiamando in follow up tutti i pazienti guariti, ormai da diversi mesi, ed effettivamente vediamo che in una certa numerosita’ di questi pazienti rimangono segni della malattia, come difficolta’ respiratoria e un certo stato anche di depressione. D’altronde il Coronavirus ha comportato tutta una serie di situazioni difficili da gestire per il paziente stesso, rinchiuso in isolamento”. Risponde cosi’ l’infettivologo Massimo Andreoni, direttore della UOC Malattie Infettive al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Societa’ italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), interpellato dall’agenzia Dire in merito a tutta una serie di effetti a lungo termine che il Coronavirus puo’ lasciare sugli ex pazienti.

“Credo che avremo bisogno ancora di qualche mese per capire cosa di tutto questo restera’– ha proseguito Andreoni– Io ho fiducia che molte di queste sindromi passeranno con il tempo, pero’ certamente oggi rispondere a questa domanda non e’ semplice, perche’ ancora non abbiamo dati sufficientemente provati per poter stabilire con certezza cosa rimane dalla malattia”.