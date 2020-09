Corte Costituzionale, Mattarella nomina Navarretta

ROMA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, considerato che il prossimo 13 settembre avrà termine il mandato della professoressa Marta Cartabia, con decreto in data odierna, ha nominato ai sensi dell’art. 135 della Costituzione, giudice della Corte Costituzionale la professoressa Emanuela Navarretta, ordinaria di Diritto privato all’Università di Pisa. Il decreto è stato controfirmato dal presidente del Consiglio dei ministri, professor Giuseppe Conte. Della nomina del nuovo giudice costituzionale è stata data comunicazione alle presidenze del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e della Corte Costituzionale.

RETTRICE SANT’ANNA PISA: “ONORATA PER NOMINA EX ALLIEVA”

“Lieta e onorata della nomina della nostra ex allieva ordinaria e perfezionanda in Scienze Giuridiche a Giudice della Corte Costituzionale. La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa conferma la sua capacità di mettersi al servizio delle più alte istituzioni della Repubblica e di saper valorizzare il talento e il merito delle sue allieve e dei suoi allievi. Questa nomina è un bel segnale per le candidate e per i candidati al concorso di ammissione, che si sta svolgendo in queste settimane, e una testimonianza dei traguardi che la capacità personale, unita allo studio e all’impegno e valorizzata dalla formazione alla Scuola Superiore Sant’Anna e all’Università di Pisa, può far raggiungere. E’ anche un nuovo riconoscimento per la capacità delle donne”. Così la Rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Sabina Nuti, commenta la nomina di Emanuela Navarretta, oggi Docente all’Università di Pisa e Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, a Giudice della Corte Costituzionale, da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Emanuela Navarretta è stata allieva di Scienze Giuridiche: allieva ordinaria tra gli anni accademici 1984/1985 e 1987/1988 e, subito dopo, allieva perfezionanda, tra gli anni accademici 1989/1990 e 1991/1992.

“Nel rivolgerle le felicitazioni di tutta la nostra comunità- aggiunge Sabina Nuti- mi auguro di poterla avere presto alla Scuola Superiore Sant’Anna, insieme a Francesco Donato Busnelli, primo direttore della Scuola Superiore Sant’Anna, nostro Professore emerito di Diritto Civile, e tutor di Emanuela Navarretta”.

GOLFO (FONDAZIONE BELLISARIO): “ELEZIONE NAVARRETTA OTTIMO SEGNALE”

“Ringrazio il Presidente Mattarella e plaudo alla scelta di una donna quale Giudice costituzionale che andrà a prendere il posto di Marta Cartabia alla scadenza del suo mandato, il 13 settembre. Al contempo faccio un appello ai giudici della Corte perché proseguano sulla strada intrapresa nove mesi fa con la nomina del loro primo Presidente donna. Un’altra guida al femminile rafforzerebbe il segnale di parità e sedimenterebbe un nuovo corso all’insegna dell’equilibrio”. Così, in una nota, Lella Golfo, Presidente della Fondazione Marisa Bellisario e già parlamentare. “Alla Professoressa Emanuela Navarretta, nuovo giudice della Corte Costituzionale- conclude Golfo- vanno le mie congratulazioni e i miei migliori auguri di buon lavoro, certa che affronterà un ruolo tanto delicato e importante con equilibrio, competenza e serietà”.