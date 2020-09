VIDEO | Rifiuti, a Reggio Calabria riavviati i lavori della discarica di Melicuccà

REGGIO CALABRIA – “Dopo 10 anni di chiusura e sequestro, finalmente da 10 giorni sono stati riavviati i lavori della discarica di Melicuccà, grazie alla delega che abbiamo chiesto e ottenuto dalla Regione Calabria e all’osservanza delle sette prescrizioni. L’obiettivo è di completarli entro il prossimo autunno tra ottobre e novembre”. Così alla Dire il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà impegnato oggi nell’assemblea dei sindaci convocati per fare il punto sull’emergenza rifiuti.

“Il campanello d’allarme resta accesso – ha aggiunto – perché siamo sempre in una situazione di provvisorietà. Quotidianamente cerchiamo di strappare la possibilità di conferire negli impianti di trattamento anche una tonnellata in più, per consentire di liberare le nostre strade nel minor tempo possibile”. “Tuttavia sarà possibile e definitivo – ha concluso Falcomatà – soltanto con l‘apertura di Melicuccà che renderà l’area metropolitana definitivamente e totalmente autonoma dalla Regione perché sarà un discarica ad uso esclusivo dei nostri 97 Comuni”.