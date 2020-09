VIDEO | Latina, i residenti di Santa Maria Goretti: “Una manifestazione per riappropriarci della piazza”

LATINA – Una piazza di provincia, Piazza Santa Maria Goretti, nel centro della citta’ di Latina a pochi metri dal Comune e dalle Istituzioni e al tempo stesso terra di nessuno dove l’insicurezza, il degrado urbano e i piccoli episodi violenza si consumano all’ordine del giorno. Senza fissa dimora, gente che fa uso di alcol e droghe si danno appuntamento quando i dormitori chiudono. Tutto questo sotto gli occhi di quei pochi bambini che ancora giocano sulle giostre che sono in piazza. I cittadini della zona non ci stanno e non vogliono arrendersi a questa situazione. Cosi’ un gruppo si e’ dato appuntamento per manifestare la volonta’ di riappropriarsi della piazza in modo civile e pacifico.

“L’obiettivo principale e’ quello di riappropriarci di una piazza storica perche’ in questi ultimi anni nessuno ci ha dato ascolto nonostante i vari esposti che abbiamo presentato a tutte le Istituzioni e gli Enti preposti. Siamo arrivati al punto che i residenti, il pomeriggio e la sera, hanno timore a stare qui a causa del cattivo comportamento e di alcune persone che la popolano e che sotto gli effetti di alcol e droghe creano scompiglio e persino si picchiano tra di loro o inveiscono verso i passanti quando va bene. Cosi’ il nostro obiettivo e’ tornare a stare nella nostra piazza con serenita’ e nel dovuto modo”, ha dichiarato all’agenzia di stampa Dire Carlo Tempera, volontario della Piazza santa Maria Goretti di Latina che in accordo con il Comune si prende cura del giardino ogni giorno.

“Noi chiediamo che questa Piazza- fa eco un altro residente storico- torni ad essere quella che era qualche decennio fa. Ricordo che quando sono venuto a vivere qui io nel 1992 questo posto era bellissimo e ben tenuto. Purtroppo soprattutto negli ultimi anni si e’ registrato un degrado assoluto sia per quanto riguarda lo stato del parco stesso sia per le persone che lo popolano. Molto spesso si tratta di individui senza fissa dimora, ubriachi ed e’ per questo che i nostri bambini non possono venire piu’ qui a stare nel parco perche’ non e’ sicuro. Ribadisco chiediamo di mettere in sicurezza la piazza e un maggior controllo da parte delle autorita’”.

“Il senso della manifestazione di oggi- spiega una mamma- e’ di restituire questa piazza non solo a tutti i residenti ma anche agli abitanti della citta’ di Latina. Per noi venire qui soprattutto negli ultimi tempi e’ diventato impossibile perche’ quotidianamente, sin dalle prime ore del mattino, ci sono persone moleste che non ci consentono di vivere la piazza come avremmo diritto di fare”.

“Stiamo facendo tutto il possibile come cittadini per riaprire la piazza ai residenti e agli abitanti della citta’ e tornare a far giocare i nostri bambini, tornare a passeggiare qui e sedere sulle panchine che sono state ristrutturate. Vogliamo solo tornare a popolare questo luogo e chiacchierare tra di noi. Quello che stiamo facendo in pratica e’ una grande pulizia in senso stretto ed infatti abbiamo suddiviso i compiti tra di noi. Alcuni residenti tagliano l’erba, altri annaffiano le piante e c’e’ chi rimuove le foglie, le bottiglie insomma ognuno fa qualcosa come se lavorasse nel proprio giardino di casa perche’ noi sentiamo cosi’ la nostra povera piazza. Non possiamo pero’ essere noi cittadini pero’ a garantire il decoro urbano e la sicurezza. Credo ci voglia un vigilante che possa presidiare la piazza una sicurezza per noi e i nostri bambini. Sono un ristoratore e i miei clienti si lamentano perche’ mentre stanno seduti nella terrazza del mio locale che e’ costata molta fatica e sacrifici, si indignano e giustamente davanti a gente che urina perche’ scambia l’albero per il water. Per noi ristoratori della piazza ma soprattutto per i clienti vedere a pranzo o a cena scena di questo tipo e’ inaccettabile. Spesso per questo non vogliono piu’ tornare e per noi e’ un grande danno economico. Spero davvero che le cose possano cambiare veramente soprattutto per il quieto vivere di tutti noi”.