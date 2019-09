Berlusconi: “Pago Confindustria e non mi votano, coglioni”

“SALVINI E MELONI ANDREBBERO MESSI ALLA PORTA”

“Se non ci fosse di mezzo il nostro futuro e il nostro benessere, Salvini e Meloni andrebbero messi fuori dalla porta. Si sono comportati male. Addirittura Salvini ha fatto errori gravissimi. In 330 comizi non ha mai citato il centrodestra e anche da Mattarella ha fatto finta di niente e poi ha offerto Chigi a Di Maio”. Lo dice Berlusconi incontrando gli eletti di Fi.

“COMUNISTI AL POTERE, RISCHIO PEGGIORE DEL ’94”

“L’Italia corre un rischio peggiore del ’94. Ora ci sono due partiti comunisti. I 5 stelle chiamano il Pd ‘comunisti da salotto‘, il Pd li chiama ‘comunisti da strada“. Anche questo è un altro passaggio del discorso di Berlusconio agli eletti di Forza Italia.

“SERVE TAVOLO COMUNE CENTRODESTRA IN PARLAMENTO”

“Abbiamo proposto un tavolo comune di centrodestra sia alla Camera sia al senato. Noi siamo sempre stati attenti a non rompere il centrodestra”, dice ancora Berlusconi.