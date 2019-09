FOTO | VIDEO | La via Francigena tra tir e rifiuti. Una turista straniera scrive a Franceschini

BOLOGNA – Camminare in Italia lungo l’antica via Francigena, che portava i pellegrini a Roma fin dal nord Europa? Significa godere di “meravigliosi paesaggi” e “incantevoli borghi”. Ma anche rischiare di essere investiti da un tir, imbattersi in cumuli di immondizia e percorrere decine di chilometri senza una fontanella. E’ dopo essere “sopravvissuta” a questa esperienza che una turista ucraina, Natalia Krasnenkova, giornalista, ha deciso di scrivere una lettera (con tanto di video e foto) pubblicamente indirizzata ai rappresentanti del Governo italiano: originariamente a Franco Bonisoli (Beni e Attività culturali) e Gian Marco Centinaio (Turismo), ora estesa al nuovo ministro Dario Franceschini che si occuperà di entrambe le deleghe.

“Qualche giorno fa ho terminato il mio viaggio in Italia”, scrive Krasnenkova: è la sesta volta e “quest’anno ho trascorso in Italia ben 11 giorni, camminando con lo zaino in spalla sulla via Francigena, tra Toscana e alto Lazio”. Scelta frutto “della mia lunga passione per i cammini, che mi ha permesso di capire cosa non funziona sul percorso italiano, che nulla ha da invidiare- continua la lettera- ad altri camminamenti, come quello di Santiago”. Per cominciare, ci sono i “tratti non segnalati che costringono il pellegrino a percorrere strade extraurbane” e “a circolare sul margine della carreggiata sprovvista di marciapiedi e banchine, cercando in ogni modo di evitare di essere investito dalle auto e dai camion“. Questo dovendo anche “evitare i rami degli arbusti non potati”, senza dimenticare “la mancanza dei segnali stradali con cui preavvisare la probabile presenza dei pedoni”.