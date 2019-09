‘Il commissario Montalbano’, ‘Temptation Island Vip’ e ‘Presa diretta’: i programmi stasera in tv

ROMA – Film, serie tv e programmi d’approfondimento non mancheranno stasera in tv.

Un picciotto di 21 anni viene freddato. Qualche ora dopo si presenta in commissariato un ragazzo preoccupato perché non ha più notizie dei suoi genitori. Montalbano scopre che i coniugi abitano nello stesso stabile della vittima.

LEGGI ANCHE Un omicidio e la scomparsa di due anziani: stasera Montalbano torna in tv

Rai 2

25 anni di comicità raccontati in due ore di spettacolo. Tra gag vecchie e nuove ‘I Ditelo Voi’ come non li avete mai visti.

Rai 3

Presa diretta – Panni sporchi | 21.45 Puntata dedicata all’impatto ambientale del sistema moda. Che fine fa la spazzatura tessile? Cosa c’è negli abiti che indossiamo? E cosa fare per contrastare le microplastiche liberate dai lavaggi domestici dei nostri capi sintetici? Rete 4

Quarta Repubblica | 21.25

Torna l’approfondimento di Rete 4 condotto da Nicola Porro e dedicato ad economia e politica.