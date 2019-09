Brexit, cittadinanza negata a donna nata in Italia: ha passato 55 anni in Uk

ROMA – “Anna ha vissuto qui per 55 anni, dopo essere arrivata da bambina con la sua mamma dall’Italia. Come può il governo trattare così persone che sono diventate nostri amici, vicini e parenti?“. Con queste parole, su un social network, il leader dei laburisti inglesi Jeremy Corbyn ha condiviso la storia di Anna Amato, apparsa su molti siti di notizie inglesi. Alla donna, una di 57 anni nata in Italia, e che vivrebbe in Gran Bretagna da quando ne aveva due, l’home office avrebbe comunicato di “non essere riuscita a documentare il proprio diritto di dimora permanente nel Regno Unito”. Il tabloid ‘Metro’ riferisce che Amato vive a Bristol con il marito inglese, da cui ha avuto due figli, e che avrebbe pagato, durante circa 40 anni di lavoro in Inghilterra, contributi allo Stato britannico per mezzo milione di sterline.