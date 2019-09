Guidonia, auto finisce contro bus Cotral muore donna al volante

ROMA – Tragico incidente alle porte di Roma. Una donna, poco prima delle 8, si e’ schiantata contro un bus Cotral a Setteville, sulla via Tiburtina all’altezza di via Marco Simone. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente ma, in base alle prime ricostruzioni, la donna, alla guida di un’auto, avrebbe invaso la carreggiata opposta finendo contro l’autobus.

Sul luogo si trovano ora gli agenti della polizia Municipale di Guidonia per eseguire i rilievi. La vittima e’ stata trasportata all’istituto di medicina legale dell’Universita La Sapienza di Roma. La sua identificazione e’ ancora in corso, perche’ non era provvista di documenti.