Fratelli d’Italia e Lega in piazza contro il governo: “Questo è il nostro vaffa day”

‘SELFIE D’INTESA’ MELONI-TOTI SOTTO PALCO PIAZZA MONTECITORIO

Subito selfie, abbracci, baci e cenni d’intesa tra Giorgia Meloni e Giovanni Toti sotto il palco di piazza Montecitorio, dove Fdi e Lega si sono dati appuntamento per manifestare contro il governo Conte bis. Il presidente della Regione Liguria, da poco fuoriuscito da Fi, non ha fatto mancare la propria presenza in piazza e poco prima dell’intervento della leader di Fdi si è intrattenuto con lei per qualche foto.