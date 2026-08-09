domenica 9 Agosto 2026

Cincinnati Open, Sinner si ritira per un infortunio al ginocchio

Ora l'obiettivo del numero 1 al mondo è lo US Open

Data pubblicazione: 9-8-2026 ore 19:03Ultimo aggiornamento: 9-8-2026 ore 19:48

ROMA – Jannik Sinner si è ritirato dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. A comunicarlo sono gli organizzatori del torneo americano che in un post sui social del Masters 1000, in programma dall’11 agosto scrivono: “In bocca al lupo al nostro campione del 2024 e non vediamo l’ora di rivederti l’anno prossimo”.

“Dopo essermi consultato con i miei medici e il mio team- ha scritto- devo comunicare che sono costretto a ritirarmi dal torneo Masters 1000 di Cincinnati. Il ginocchio destro mi sta dando fastidio e, nonostante ci siamo impegnati a fondo con il mio team medico, devo ammettere che non sono ancora pronto per gareggiare. Sono molto deluso di non poter giocare a Cincinnati e auguro a Bob [Moran] e a tutto il suo team un evento fantastico e ricco di successi. Non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo e ora mi sto concentrando sulla preparazione per gli Us Open”.
L’obiettivo è quindi recuperare per il torneo al via domenica 30 agosto sui campi in cemento dell’Usta Billie Jean King National Tennis Center di Fludhimg Meadows, a New York.

Nonostante le assenze a Montreal e Cincinnati, Sinner continua a restare ben saldo in cima alla classifica mondiale ATP.

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