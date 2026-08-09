MotoGp di Gran Bretagna, prima gioia di Fernandez. ‘Bez’ ottimo terzo

ROMA – La prima vittoria stagionale di Raul Fernandez. Lo spagnolo del Team Trackhouse si è imposto a Silverstone nel MotoGp di Gran Bretagna beffando Jorge Martin alla partenza e non mollando più la prima posizione fino al traguardo. Il leader del Mondiale ha chiuso quindi alle spalle del connazionale. Ancora terzo, come nella Sprint del sabato, un ottimo Marco Bezzecchi, reduce dall’operazione alla clavicola sinistra. Podio di fatto tutto Aprilia.

Dietro sono arrivati i vari Alex Marquez, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez, quest’ultimo ancora in difficoltà con la sua Ducati. Fuori invece Ai Ogura (Team Trackhouse). Anche il disastroso weekend di Pecco Bagnaia è finito con una caduta: il pilota Ducati è stato costretto al ritiro. Martin allunga quindi in classifica generale, mentre ‘Bez’ si è ripreso il secondo posto.

Si torna in pista il 28-30 agosto in Spagna sul circuito di Aragona.

La classifica Piloti (prime posizioni): Jorge Martin 240 punti; Marco Bezzecchi 209; Ai Ogura 203; Marc Marquez 200; Fabio Di Giannantonio 199; Raul Fernandez 184; Pedro Acosta 163; Pecco Bagnaia 143.

La classifica Costruttori: Aprilia 367 punti; Ducati 338; Ktm 205; Honda 119; Yamaha 73.

(Foto da X)