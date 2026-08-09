domenica 9 Agosto 2026

Incendi in Canada, fiamme nella British Columbia. Evacuate 20 mila persone

Un incendio boschivo scoppiato nella giornata di ieri ha fatto propagare le fiamme in modo abnorme per chilometri e chilometri. Evacuate 20 mila persone nella regione della British Columbia

di Marcella PirettiData pubblicazione: 9-8-2026 ore 12:58Ultimo aggiornamento: 9-8-2026 ore 13:01

ROMA – Il Canada brucia: sono andate avanti tutta la notte le fiamme degli incendi che si sono scatenati l’8 agosto nei boschi del Canada occidentale, colpendo in particolare la regione della British Columbia. Il governo ha dichiarato l’emergenza nazionale e migliaia di residenti sono stati evacuati. Sui social si moltiplicano immagini di roghi impressionanti e sempre più estesi. In particolare un incendio boschivo rapido e inarrestabile nella zona del ‘Bald Range‘, ha costretto più di 20.000 persone a evacuare le comunità lungo il Lago Okanagan nella Columbia Britannica, a partire da quella di Summerland.
Ordini di evacuazione a Summerland, Peachland e in altri distretti a ovest del lago Okanagan.
Ad aiutare i Vigili del fuoco canadesi sono arrivati pompieri provenienti anche da Messico, Australia, Francia e Nuova Zelanda.

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