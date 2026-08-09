Eclissi di sole del 12 agosto, ecco cosa si vedrà nel cielo: fai il test col simulatore

ROMA – Al momento del tramonto, si vedrà il sole che apparirà come una sorta di Luna, una ‘falce’. Ma non farà buio, anzi si vedrà quasi come fosse giorno. È questo quello che ci si deve aspettare per la sera del 12 agosto, quando sulla Terra si verificherà una eclissi di sole visibile dall’Europa e anche dall’Italia, in particolare da Piemonte, Liguria e Sardegna. L’eclissi, che sarà totale in Spagna alle 20.30, per tutti gli altri Paesi sarà parziale. Si verificherà circa alle 20.18, quando il disco solare scenderà sotto l’orizzonte e più del 90% della fotosfera sarà coperto. Non ci si aspetti però il buio. La sola presenza della ‘falce’ solare libera (il resto sarà coperto dalla Luna) farà sì che ci sia un’illuminazione quasi normale. L’eclissi sarà visibile in diretta streaming a partire dalle 19,30 su YouTube sul canale di Eduinaf (ma anche sui canali Facebook dell’Inaf e della UAIA): la diretta è organizzata dall’Inaf, Istituto nazionale di astrofisica, in collaborazione con l’Unione astrofili italiani e l’Associazione dei planetari italiani.

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LA SIMULAZIONE

Sul sito ‘Mappa Eclissi’ è possibile fare una simulazione di ciò che si vedrà seconda della propria posizione. Basta inserire la propria posizione e il sistema mostrerà verosimilmente cosa sarà possibile vedere nel cielo. Saranno indicati anche gli orari di visibilità del Sole ‘ridotto’.

LE MAPPE INAF

L’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) ha pubblicato mappe dell’intero territorio italiano, mostrando dove l’eclisse parziale sarà visibile. L’inizio dell’eclissi sarà alle ore 19.30, la fase intermedia intorno alle 19.50, e il culmine dell’eclissi parziale, alle 20.20.

“La salute degli occhi viene prima dello spettacolo: il 12 agosto non guardate direttamente l’eclissi solare”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, e medico oculista, Massimo Nicolò, in vista della totale eclissi solare del prossimo 12 agosto lancia un’iniziativa di sensibilizzazione e invita tutte le Regioni italiane a diffondere un messaggio unitario di prevenzione.

“L’eclissi è un evento di grande fascino- continua Nicolò-, ma non bisogna dimenticare che guardare direttamente il Sole può provocare danni gravi e irreversibili alla retina e in particolare alla macula, responsabile della visione centrale”. Per questo “il messaggio che voglio rivolgere ai cittadini è molto semplice: il 12 agosto non guardate l’eclissi solare se non con dispositivi certificati, gli occhiali da sole non bastano a proteggere la vista”.

Per rafforzare la campagna di prevenzione, l’assessore Nicolò ha scritto ai colleghi delle altre Regioni chiedendo, attraverso gli assessorati alla Sanità, le Aziende sanitarie e i servizi territoriali, che venga promossa una campagna informativa coordinata su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo dell’iniziativa è raggiungere il maggior numero possibile di cittadini con un messaggio semplice, chiaro e immediato, contribuendo a prevenire lesioni oculari evitabili e a promuovere comportamenti responsabili in occasione di un evento che attirerà l’attenzione di milioni di persone.

“La prevenzione- continua Nicolò- passa anche attraverso una comunicazione semplice e condivisa. Proteggere la vista significa evitare danni che, in molti casi, possono essere permanenti. È una responsabilità che coinvolge tutti noi”.