Sorpasso a destra in Autostrada, multe più eque, patente a 17 anni: cosa potrebbe esserci nel nuovo Codice della strada

ROMA – Potrebbero arrivare presto novità in materia di regole stradali. In questi giorni, infatti, il ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini ha inviato alle diverse associazioni di settore una bozza di possibili proposte, su cui i tecnici stanno ragionando, che potrebbero presto entrare nel Codice della strada (di fatto rinnovato un anno e mezzo fa) modificandolo ancora una volta. Tra queste possibili novità, ci sono più tutele per i motociclisti (a cui si potrebbero far utilizzare le corsie di emergenza in caso di incidenti in autostrada), casco e contrassegno obbligatorio per le due ruote a propulsione, multe più severe per chi viaggia senza assicurazione o supera i limiti di velocità e multe più ‘eque’, invece, che non si ingigantiscono all’infinito se pagate in ritardo, per infrazioni minori. Ma non è tutto. Ci sono anche la patente che si potrebbe conseguire a 17 anni e l’idea di introdurre la circolazione a corsie parallele in autostrada (con conseguente possibilità di sorpasso a destra).

Complessivamente le ‘novità’ allo studio sono 15 e l’obiettivo, sostiene il ministero dei Trasporti, è arrivare a “un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti“, con la sicurezza della circolazione come priorità.

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